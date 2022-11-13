العملات الرقمية تخسر 250 مليار دولار خلال 6 أيام

انتشرت الأنباء الأخيرة بشأن انهيار واحدة من كبرى شركات العملات المشفرة منصة إف تي إكس FTX، إذ قدّمت المنصة طلبًا عاجلًا للإفلاس؛ لحمايتها من الدائنين بعد أن اتسعت خسائر سوق العملات الرقمية بوتيرة عنيفة.

وقال موقع «إينفيستينج»، إنّه خلال أقل من أسبوع سجّلت رسملة سوق العملات الرقمية خسائر في حدود 250 مليار دولار وتحديدًا خلال 6 أيام تداول فقط، وهبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستويات 1.07 تريليون دولار قبل الانهيار بينما تتداول الآن قرب مستويات دون الـ 830 مليار دولار.

موجة عنيفة من الخسائر

وأشار الموقع إلى أنّ ذلك يأتي تزامنا مع اندلاع موجة عنيفة من الخسائر في أكبر 200 عملة رقمية بقيادة بيتكوين أكبر العملات المشفرة التي خسرت ما يقرب من ربع قيمتها خلال أسبوع، فوفقًا لبيانات كوين جيكو سجّلت العملات الرقمية أعلى مستوى رسملة على الإطلاق في مطلع نوفمبر 2021 حينما تجاوز القيمة السوقية آنذاك مستويات 3.3 تريليون دولار.

ووفقًا لبيانات اليوم، فقد خسرت العملات المشفرة من قيمتها خلال عام ما يقرب من 2.5 تريليون دولار حيث تتداول قرب 830 مليار دولار، وفي المقابل من تراجعات بيتكوين، تنخفض إيثريوم الان 3% قرب مستويات 1.22 ألف دولار بينما فقدت خلال موجة الانهيار الأخيرة لـ «إف تي إكس» ربع قيمتها بخسائر 25%.

تراجع بينانس كوين 3.1%

وتراجعت بينانس كوين 3.1% إلى مستويات 277 دولار، بينما اتسعت خسائرها خلال أسبوع لتفقد خمس قيمتها بتراجع 22% حيث هبطت قيمتها السوقية إلى 44 مليار دولار.