سوق العملات المشفرة تفقد 260 مليار دولار في أسبوعين

سجل سوق العملات المشفرة خسائر كبيرة على مدار الأسبوعيين الماضيين، وصلت لـ أكثر من 260 مليار دولار من قيمته السوقية على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات coinmarketcap.

أزمة مالية في بورصة العملات الرقمية FTX

وقال الرئيس التنفيذي لشركةBinance ، Changpeng Zhao، إن بورصته ستقوم بتصفية الرموز المميزة لـ FTT، بعد أن فقد سوق العملات المشفرة

عملة البيتكوين تتراجع 2.13%

وتراجعت عملة البيتكوين تراجع بنسبة 2.13%، وتتداول في الوقت الحالي عند مستوى 16.213 ألف دولار، وفقًا لبيانات coinmarketcap.

وخسرت عملة البيتكوين 2.14% خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت القيمة السوقية 311.4 مليار دولار، بحجم تداولات متداول قدره 19.2 مليار عملة.

فيما انخفضت عملة الايثر بنسبة 3.12% إلى 1137.52 دولار.

ضغوط بيعية على عملة الإيثيريوم

من جانبه قال يويا هاسيغاوا، محلل سوق العملات المشفرة في بورصة العملات الرقمية اليابانية Bitbank: «من الواضح أنه هناك ضغوط بيعية مباشرة على عملة الإيثيريوم وقد أثر على عملة البيتكوين والعملات الأخرى».

وكانت الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عمليات الاحتيال والسرقة والنصب من خلال أسواق العملات الرقمية، واكتشف الباحثون أنَّ نسبة عمليات النصب تخطت الـ300% خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 مقارنة بالعام الماضي.