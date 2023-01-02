خريطة معارض «أهلا رمضان» في 10 محافظات.. تخفيضات تصل لـ20%

تنظم وزارة التموين، بالتعاون مع الغرف التجارية، معارض «أهلا رمضان» في المحافظات، حيث بدأت الفعاليات بالفعل في عدد من المحافظات مثل البحر الأحمر والشرقية، فيما يتم تجهيزها في محافظات أخرى، وسيتم عرض سلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بأكثر من 20%.

وتقدم «الوطن» خريطة معارض أهلا رمضان 2023 في المحافظات، لكي يتمكن المواطنون من التعرف عليها ومعرفة أماكن المعارض.

معارض أهلا رمضان 2023 في المحافظات

كفر الشيخ

- في مدينة بلطيم بجوار الموقف العمومي.

- وسط مدينة دسوق.

- بجوار حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق.

القليوبية

- شارع فريد ندا ببنها.

- ميدان المؤسسة بشبرا.

الشرقية

- مدينة فاقوس بجوار الهابي لاند بميدان عبد المنعم رياض.

- قرية الخطارة بجوار كوبرى الخطارة بفاقوس.

- ميدان عرابي بمدينة الزقازيق.

مطروح

- 3 معرض بمدينة مرسي مطروح.

- وسط مدينة السلوم.

- وسط مدينة سيوة.

- وسط مدينة سيدى براني.

- وسط مدينة النجيل.

- وسط مدينة العلمين.

- وسط مدينة الحمام.

- وسط مدينة الضبعة.

سوهاج

- مدينة سوهاج بميدان الثقافة.

- حي شرق بمدينة سوهاج.

البحر الأحمر

- مدينة الغردقة أمام مجمع خدمات الدهار.

- الغردقة الموقف الجديد بشارع المصالح.

السويس

- المكان الرئيسي: أرض المعارض بطريق بور توفيق أول الكورنيش الجديد.

- إقامة المعرض بجميع أحياء المحافظة الخمسة.

الدقهلية

- المقر الرئيسي: استاد المنصورة الرياضي بشارع الجيش.

- إقامة معرض بكل مركز في مدن المحافظة.

الإسكندرية

- منطقة الجمارك، والعطارين، والمنشية.

- أرض الكوتة شرق الإسكندرية.‎

أسيوط

منفذ ميدان الميدوب بحي غرب أسيوط.

منفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج.

منافذ أمام الوحدة المحلية في المراكز المختلفة.