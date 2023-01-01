معارض أهلا رمضان 2023.. خصم يصل إلى 30% على أسعار السلع بالمحافظات

أسعار السلع .. معارض أهلا رمضان 2023، تشغل المواطنين بمختلف محافظات مصر، للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، وللحصول على سلع غذائية بأسعار مخفضة، بخصم يصل إلى 25%، ويتفاوت من سلعة لأخرى، فضلا عن توافر مختلف السلع الغذائية دون الوقوع تحت سيطرة التجار، خاصة أن معارض أهلا رمضان، تقام تحت مظلة التموين والمحافظة.

جاء ذلك جنبا إلى جنب مع معارض المحافظة للسلع الغذائية المخفضة، ومنافذ مديريات التموين بكل محافظة، والشركة المصرية للتوزيع الجملة والنصف جملة.

أسعار السلع.. معارض أهلا رمضان 2023

أسعار السلع.. معارض أهلا رمضان 2023 أقرتها وزارة التموين، وتم توزيعها على مديريات التموين بكل محافظة، حيث يختلف سعر الأرز، وفقا للمحافظات المنتجة للأرز والمحافظات الجالبة، وباقي السلع الغذائية من محافظات التعبئة والإنتاج لمحافظات التوزيع.

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان

وتنشر «الوطن» أسعار السلع.. معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات وفقا لمديريات التموين.

كفر الشيخ: تفتتح مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ 4 معارض أهلا رمضان، أحدها فى مدينة بلطيم بجوار الموقف العمومى وأخر بمدينة دسوق والثالث بجوار حديقة الأسرة والطفولة والأخير بمدينة دسوق بتخفيضات تصل إلى 20% من أسعار السلع الغذائية.

أماكن أهلا رمضان بالقليوبية

القلوبية: تصل اسعار السلع بمعارض أهلا رمضان بمحافظات القليوبية إلى تخفيض 25% من أسعار السلع الغذائية.

بينما خريطة معارض أهلا رمضان بالقليوبية بشارع فريد ندا ببنها وميدان المؤسسة بشبرا.

أسعار أهلا رمضان بالشرقية

الشرقية: تفتتح مديرية التموين بمحافظة الشرقية معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 20% على السلع الغذائية وذلك بأكثر من مكان منها معرض أهلا رمضان بمدينة فاقوس بجوار الهابي لاند بميدان عبد المنعم رياض.

ومعرض أهلا رمضان بقرية الخطارة بجوار كوبرى الخطارة بفاقوس.

ومعرض أهلا رمضان فى ميدان عرابي بمدينة الزقازيق.

أماكن أهلا رمضان بمطروح

مطروح: تقيم مديرية التموين بمحافظة مطروح معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30% وذلك أمام مجلس مدينة السلوم وسيوة وسيدى برانى والنجيلة والعلمين.

أسعار أهلا رمضان بسوهاج

سوهاج: تستعد محافظة سوهاج لإقامة معارض أهلا رمضان بمدينة سوهاج بتخفيضات تصل إلى 20% وذلك بميدان الثقافة وحى شرق وفقا لتصريح المهندس محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، بينما سيتم تكوين قوافل متحركة بناء على طلب المواطنين.

متابعة أسعار أهلا رمضان

كما تتابع الجهات الرقابية بمباحث التموين وبالمحافظات المختلفة أسعار السلع.. معارض أهلا رمضان 2023 حيث تخضع لخريطة الأاسعار المقرة من وزارة التموين.