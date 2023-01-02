رئيس غرفة الحبوب: طرح الأرز والزيت ببورصة السلع خلال أيام

كشف طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عن قرب طرح عدد من السلع الغذائية الاستراتيجية ببورصة السلع خلال أيام من بينها «الأرز» و«زيوت الطهي» فيما سيتم طرح باقي السلع تباعاً.

حسانين: دراسة طرح عدد من السلع بالبورصة و«الزيت» و«الأرز» في المقدمة

قال طارق حسانين، إنَّ وزارة التموين تدرس طرح عدد من السلع الغذائية والاستراتيجية بـ بورصة السلع وسيتم الموافقة عليها خلال شهر يناير، متوقعاً صدور القرار بطرح «زيت الطعام» و«الأرز» للتداول خلال أيام.

وأضاف «حسانين» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ بورصة السلع قادرة على تنظيم الأسواق وممارسة دور الرقيب بتحقيق السعر العادل وتوفير مُناخ الشفافية، وأي سوق حر في العالم بحاجه لبورصة سلع، مؤكداً نجاح منظومة «القمح» وطرحه بالبورصة وتفاعل التجار مع جلستي التداول الأسبوعية.

وتابع: «المطاحن المصرية تشتري من بورصة السلع بواقع 60 إلى 70 مشترِ أسبوعياً، ووزارة التموين مشكورة لا تدخر جهداً في توفير القمح للمطاحن حيث تقوم بشراء القمح وطرحه للتداول ما يخلق وفرة وتوازن».

سعر طن الدقيق يفقد 4 آلاف جنيه

وأشار إلى تراجع سعر طن الدقيق إلى 13 ألف جنيه بدلاً من 16 و17 ألف جنيه، فيما انخفض سعر طن القمح إلى 10 آلاف بسبب بورصة السلع والتي تعرضه بسعر أقل من السوق بحوالي 3,5 آلاف ما سيؤثر إيجاباً على أسعار سلع غذائية هامة مثل «الدقيق» و«المكرونة» والمعجنات عامةً.

استعداد أكثر من 20 شركة لمعرض «أهلاً رمضان»

وبالنسبة لمعارض أهلاً رمضان، كشف رئيس غرفة الحبوب عن مشاركة أكثر من 20 شركة تابعة لقطاع الأغذية حتى الآن لعرض «الأرز» و«المكرونة» و«الدقيق» للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق بحوالي 20 لـ 25، وذلك% وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

تراجع أسعار السلع 25% وانخفاض الدولار بعد الإفراج الجمركي عن البضائع

فيما تفاءل بقرارات مجلس الوزراء بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالموانىء المصرية ومتابعة رئيس الوزراء بنفسه عمليات الإفراج والتأكيد على الإنتهاء منها خلال 4 لـ 5 أيام، قائلاً «تزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي المصري العودة للعمل بمستندات التحصيل وتعليمات المحافظ للبنوك بتيسير الإجراءات على المستوردين وتوفير الدولار، بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ الدولة وقيادتها السياسية تسعى جاهدة للتخفيف عن التاجر والمواطن».

تابع «حسانين»: «بضائع قيمتها مليارات تم الإفراج عنها خلال ساعات ما خلق وفرة بالأسواق وزيادة حجم المعروض عن الطلب تسبب في تراجعات كبيرة للأسعار نأمل أن تستمر، ودور التاجر في الوقت الحالي هو الإنضباط والالتزام ومعاونة الدولة على تحقيق أهدافها بدخول الجميع المنظومة الرسمية».

كما توقع أن يتراجع سعر الدولار بشكل كبير نتيجة تخفيف الضغوط وتراجع الطلب عليه مع الإفراج الجمركي عن السلع وتشغيل المصانع خطوط الإنتاج بطاقتها القصوى، متوقعاً أن تهبط الأسعار من 20 لـ 25% خلال أقل من 15 يوم.