«اقتصاد وعلوم سياسة القاهرة» تطلق أول كرسي بحثي باسم الدكتور بطرس غالي

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، احتفالية خاصة لإعلان إطلاق أول كراسيها البحثية، باسم الدكتور بطرس بطرس غالي، في مجالي التنظيم والقانون الدولي والدراسات الأفريقية، بالتعاون مع مؤسسةِ كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة.

عميد «سياسية القاهرة»: إطلاق 3 كراسي بحثية بأسماء أساتذتها الرواد

وقال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إنّ مجلس الكلية وافق على المذكرة التي تقدمت بها قبل 4 سنوات بإنشاء كراسي بحثية بأسماء أساتذة الكلية الرواد، تكريمًا وتقديرًا لأساتذة كان لهم فضل في تأسيسها ووضع الأسس العلمية والإدارية التي نهتدي بها حتى الآن، من خلال تنظيم أنشطة علمية وفكرية وبحثية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجالات اختصاص صاحب الكرسي.

وتابع «السعيد» بأن هذه الاحتفاليةُ تأتي بالتزامنِ مع ذكرى مرورِ 100 عام على ميلاد بطرس غالي، والذي نحتفي به اليوم بإطلاقِ كرس بحثي باسمه، كما يتم الإعداد حاليًا من قبل لجنة مشكلة من قسم العلوم السياسية لتنظيم فعاليات علمية وفكرية لتكريم أستاذنا العظيم، ولا يمكن أن تفوتني هذه المناسبة دون ذكر أن هذا العام يشهد أيضا مئوية زكي شافعي، أول عميد للكلية، وستقيم الكلية فعاليات أخرى بهذه المناسبة يتم الإعداد لها من خلال لجنة مشكلة من قسم الاقتصاد.

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن إطلاق هذا الكرسي باسم الدكتور بطرس غالي من قبل الكلية وبرعاية كريمة من مؤسسةِ كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة يعد من قبيلِ الاعتراف بالجميل لقامة علمية كبيرة كان لها دور بارز في إنشاء الكلية في عام 1959 وترأس مجلس قسم العلوم السياسية خلال الفترة من عام 1964 وحتى عام 1977 وتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء في مجالات التنظيم والقانون الدولي والدراسات الأفريقية، وجميعهم من الأسماء الراسخة صاحبة الإسهامات العلمية الكبيرة في مصر والوطنِ العربي.

وتابع: «ولد أستاذنا الكبير د. بطرس غالي في 14 نوفمبر 1922، وكان عالمًا كبيرًا لا يشق له غبار، فقد حصل على درجة الليسانس من جامعة القاهرة (1946) وعلى الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس (1949)، ثم شغل منصب الأستاذية في جامعة القاهرة وألقى محاضرات في القانون الدولي والشؤون الدولية في جامعاتٍ ومعاهد مختلفةٍ في الولايات المتحدة وأوروبا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا، كما كتب عدة كتب علمية منشورة بلغات مختلفة منها العربية والفرنسية والإنجليزية».

وأكد «كان رجل دولةٍ من الطراز الأول- فكان أول رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ورئيسا للمنظمة الفرانكفونية ووزيرا للدولة المصرية للشؤون الخارجية، وتولى أرفع منصب دولي وهو منصب الأمين العام للأمم المتحدة من 1 يناير 1992 إلى 31 ديسمبر 1996 وكان أول عربي وأفريقي يتولى هذا المنصب القيادي الأول في الأمم المتحدة».