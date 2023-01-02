«التموين» تراجع طلبات إضافة المواليد المرسلة من المديريات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مراجعة طلبات إضافة المواليد للفئات الأولى بالرعاية والذين تقدموا بها إلى مكاتب التموين، وذلك بعد تسلمها على اسطوانة مدمجة من قبل كل مديرية على حدى، وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي بفتح تسلم طلبات إضافة المواليد في مكاتب التموين لـ 4 فئات فقط وهي: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء الأسر البديلة وأسر الشهداء».

استمرار تلقي طلبات إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية

وأكدت وزارة التموين، على استمرار تسلم طلبات إضافة المواليد يدويا فقط في المكاتب التموينية، دون مهلة، إذ أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فتح الخدمة أمام الأسر من خلال مكاتب التموين، وعدم تحديد مهلة معينة لتلقي الطلبات خلالها.

أماكن تقديم طلبات إضافة المواليد

ويتم تقديم طلبات إضافة المواليد في المكاتب والإدارات التموينية التابعة لمحافظة إصدار البطاقة التموينية بالنسبة للأسر الراغبة في إضافة أبنائهم، بشرط ألا يتخطى عدد أفراد البطاقة بعد إضافة الأبناء عن 4 أفراد بحد أقصى، وأن يكون الأبناء المراد إضافتهم من مواليد عام 2018 فيما قبل.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة الأبناء للتموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.