مصدر بـ«التموين»: إضافة المواليد مرتبط بعدد أفراد البطاقة وفقا للقرار الوزاري

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن خدمة إضافة المواليد تجرى بعد الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، باعتبار أن عدد الأفراد هو المحدد لقبول إضافة المواليد، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي نص على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد 4 فقط.

الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة لابد ألا يزيد على 4 أفراد من أجل قبول طلب الأسرة المتقدمة للمكتب التمويني بإضافة أبنائها، التزاما بالقرار الوزاري.

خطوات الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة التموين

وتوفر بوابة مصر الرقمية، الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد من خلال الخطوات التالية:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- النقر على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

6- سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

الفئات المسموح لها التقدم بطلب إضافة المواليد

حدد قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدد 4 فئات مسموح لها التقدم بطلب إضافة المواليد، وهي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.