مصدر بـ«التموين»: إضافة المواليد «يدوي» وليست على موقع دعم مصر التمويني

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن خدمات بطاقات التموين وإضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية حسب القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لن يتم إتاحتها على موقع دعم مصر التمويني أو على بوابة مصر الرقمية للتموين.

خدمات موقع دعم مصر التمويني

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن المكاتب والإدارات التموينية هي المسؤولة عن تسلم طلبات المواطنين حول إضافة المواليد يدويا فقط، مشيرة إلى اقتصار الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر التمويني لأصحاب البطاقات على خدمة إضافة رقم الهاتف المحمول فقط، بالنسبة للأسر التي لم تقم حتى الآن بتحديث بطاقاتهم من خلال إضافة رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة.

إضافة رقم المحمول على البطاقة التموينية

ويتيح الرابط الرسمي لموقع دعم مصر التمويني خدمة إضافة رقم المحمول على البطاقة التموينية من خلال عدة خطوات، تبدأ بكتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما ومدون على كارت البطاقة، ثم يتم كتابة رقم الموبايل المسجل في شركة المحمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة، إذ يتم مراجعة الرقم من خلال إدارة موقع دعم مصر لقبوله أو لمراجعته مع شركة الاتصالات، أو يتم رفض الرقم إذا كان مسجلا باسم أحد أفراد الأسرة، إذ تشترط وزارة التموين أن يكون الرقم مسجلا باسم رب الأسرة فقط.