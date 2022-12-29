مصدر بـ«التموين» يؤكد استمرار تلقي طلبات إضافة المواليد على البطاقة

أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاء موعد إضافة المواليد بنهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن فتح إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية فقط لم يتحدد بمدة.

إضافة المواليد متاح لـ 4 فئات من الأولى بالرعاية

ونوه المصدر في تصريح لـ «الوطن»، أن إضافة المواليد متاحة حاليا للفئات التي حددها قرار الدكتور علي المصيلحي وعددهم 4 فئات وهي: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء الأسر البديلة وأسر الشهداء».

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد

وتستقبل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة لإضافة المواليد، بشرط تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة من كل فئة، وهي كالتالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.