استشاري الصحة الإنجابية: عدد سكان مصر سيصل إلى 158.8 مليون نسمة في 2050

قال الدكتور مجدي خالد، استشاري الصحة الإنجابية والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه من المتوقع وصول إجمالي عدد سكان مصر إلى 158.8 مليون شخص في 2050، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات تأتي بناءً على الزيادة السنوية لمصر وهي 1.8 مليون فرد.

الأطفال فئة مستهلكة وعبء على الدولة

وأضاف «خالد»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الأطفال فئة مستهلكة وليست منتجة، لذلك فإن ارتفاع عدد تلك الفئة يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على الدولة بسبب استنزاف مواردها، مؤكدا أهمية إدراك المواطنين بخطورة الزيادة السكانية بتلك الوتيرة السريعة على مستقبل الأجيال الجديدة.

يجب التعامل الزيادة السكانية بشكل سريع

وأشار استشاري الصحة الإنجابية، إلى أنه يجب التعامل مع الزيادة السكانية بشكل سريع مثلما نتعامل مع الأزمات، متابعا أن القضية السكانية لها 3 محاور، بينها النمو السكاني السريع، وكثافة سكانية عالية في مساحة 5 أو 6% من أراضي مصر فقط، إلى جانب الخصائص السكانية، موضحًا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في التوسع الأفقي والقضاء على العشوائيات.

انفلات في السلوك الإنجابي

وتابع المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هناك نوع من الانفلات في السلوك الإنجابي لدى سُكان المناطق العشوائية، إلى جانب غياب الوعي الصحي، وانخفاض المستوى الثقافي والتعليمي، لافتًا إلى أن مصر تعمل على خلخلة الكثافة السكانية في العواصم والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وإقامة مجتمعات متكاملة.