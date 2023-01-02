أسعار البيض في منفذ بيع الإصلاح الزراعي بالشرقية.. انخفاض الأبيض

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار البيض في منافذ البيع المختلفة، وذلك للوصول لأقل سعر لكرتونة البيض، وتختلف رغبات المواطنين في شراء أنواع البيض، سواء البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين انخفاضا في منفذ البيع التابع للإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتستعرض «الوطن» أسعار كرتونة البيض، وفق الأسعار المحدثة اليوم الإثنين، داخل منفذ بيع الإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث وصل سعر البيض الأبيض الحجم الكبير إلى 81 جنيها.

انخفاض أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم

وكشف محمد نصر أمين مخازن بالإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في حديث لـ«الوطن» عن انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض فيما شهدت أسعار كرتونة البيض الأحمر الحجم الكبير استقرارا.

أسعار كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض الحجم الكبير في منفذ البيع التابع للإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 81 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر الحجم الكبير في منفذ بيع الإصلاح الزراعي 87 جنيها.

فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإثنين 88 جنيها.

انخفاض أسعار السلع الغذائية بمنفذ الإصلاح الزراعي

وأشار نصر إلى انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين، فيما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر فضلا عن استقرار أسعار كرتونة البيض البلدي، لافتا إلى عرض جمعية الإصلاح الزراعي سلعا غذائية بأسعار مخفضة داخل المنفذ مقارنة بالأسعار في المحلات التجارية.