وحيد حامد ومسلسل «الجماعة».. عرض لـ سيرة «الإخوان الإرهابية»

مسلسل «الجماعة» بجزأيه مع المخرج محمد ياسين، من أهم الأعمال التي قدمها الكاتب وحيد حامد، حيث يمر اليوم الذكرى الثانية على رحيله.

أحداث مسلسل «الجماعة»

يدور المسلسل حول سرد واضح بين الماضي والحاضر، وعرض سيرة جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي، وحتى مقتل مؤسسها حسن البنا عام 1949.

أيضاً مسلسل «العائلة» مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، ومن بطولة محمود مرسي، حيث تناول المسلسل قضية الإرهاب والفقر الذي يؤدي بالفقراء إلى الانجراف وراء التيارات المتطرفة.

مروان حامد يتحدث عن والده الراحل

وقد تحدث نجله المخرج مروان حامد عن كتابته الفنية بعد رحيله في تصريحات صحفية قائلًا: «كان والدي يعاني من مشكلات كثيرة بسبب كتاباته الجريئة طوال حياته، حيث أن بعض أعماله كانت سبباً وراء إصدار أحكام في مصر».

وأضاف في تصريحات صحفية، «هذا سبب إزعاج لعدد من الجهات الإخوانية، أيضاً كانت جماعات إرهابية باستمرار تهاجمه وتريد قتله، ولكنه لم يتوقف ولم ييأس، وظل يدافع عن الوطن بحب شديد».