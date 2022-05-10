إلهام شاهين: الجماعة الإرهابية مرعوبة من حقائق مسلسل الاختيار 3

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن حملات اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية على الفنان خالد الصاوى بعد تجسيده شخصية القيادى الإخوانى خيرت الشاطر فى الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» تعكس رعبهم من الحقائق التى كشفها العمل بالصوت والصورة على مدار أحداثه.

وقالت «إلهام»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جماعة الإخوان أصبح لديها رعب كبير بسبب ما نقلته الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، متابعة: «هيحاولوا يحاربونا أكتر من كده عشان يحاولوا يبوظوا سمعتنا عشان الناس ماتسمعش اللى بنقوله».

إلهام شاهين: حملات الهجوم شهادة نجاح للمسلسل

وأضافت أن حملات الهجوم الإخوانية هذه بمثابة شهادة نجاح للمسلسل، كما أنها تبرز دور وتأثير الفن على المجتمع، مستطردة: «هنفضل نحارب ونفضح مبادئهم التى تحمل كرهاً وقتلاً وغير ذلك، أنا وخالد الصاوى تعرضنا للهجوم لأننا نكشف مساوئ هذه الجماعة الإرهابية، وأقول للصاوى إن تعرضه للهجوم من هؤلاء المتطرفين وسام على صدره».

وتابعت إلهام شاهين حديثها قائلة: «خالد الصاوي إنسان محترم جداً وحر فى آرائه، ولا يجب أن يصادر أحد عليها، لو ماكانش له دور قوى وتأثير ماكانش هيتعرض لهذا الهجوم، هو كشف كل الأفكار الإرهابية التى كانوا يريدون أن تحكم مصر».

وواصلت: «الصاوي وجعهم، ولو ماكانش له تأثير ماكانوش هيهتموا بيه، لكن كل فنان له تأثير قوى فى المجتمع وممكن يفضح آراءهم وأفكارهم الإرهابية هيكونوا ضده وهيحاولوا تشويه صورته عشان الناس ماتسمعلوش».

أنصح الصاوي بتجاهل هجوم جماعة الإخوان الإرهابية

ونصحت إلهام شاهين خالد الصاوي بتجاهل هجوم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحة: «هما بالنسبة له نكرات، هو شخص مهم، لكن الإخوان مين دول؟! اللى مستخبى وراء جهاز وبيقول أى كلام حد ملهوش لازمة».

وأكدت أن مسلسل «الاختيار 3» وثق بالصوت والصورة الأشياء التى فاقت الخيال، مثل مخططات الإخوان الإرهابية، متابعة: «بعض الناس كانوا منساقين وراهم، لكن بعد ما الناس تسمع الكلام ده، أعتقد إنهم فاقوا وعرفوا قيمة أن يكون عندنا جيش قوى ودولة قوية وإن ربنا خلّصنا من الإخوان».

وكانت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية قد أعادت تداول منشور للفنان خالد الصاوى يعود إلى عام 2012 يعلن فيه انحيازه للجماعة وقت حكمهم لمصر، وهو ما رد عليه الصاوى فى منشور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى قائلاً: «رداً على الزوبعة اللى قايمة ضدى، وبتنبش فى اللى اتكتب من 10 سنين، وبغضّ النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتى، لما تجيب كلام لى من سنين وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك فدى حركة ضدك انت، ثم حصل إنك انكشفت بإرهابك وخيانتك، فطبيعى أنقلب عليك، زى أغلب الناس».

وأضاف «الصاوى» فى منشوره: «لما أكون بعارض نظام من 10 سنين دفاعاً عن الناس، ثم تهجم انت علينا بالسلاح فيقف النظام ده يحمى الناس ويقدم ضحايا، ثم الناس تختاره مرة واتنين، وهو يثبت أن هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك انت واللى وراك، فمش غريب تحولى من معارض لمناصر، الغريب بجد إنك لسه عايش بينّا على سمومك وكأنك ما اعتبرتش».

وتابع: «خُدعت فيك وفى آخرين عجزوا عن تقديم حل، بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وأنا بعد تفكير لقيت إنها أفضل حل الآن، وبقيت حابب أساهم بأى جهد لبلدى».