غرفة السياحة: أعداد المعتمرين المصريين ستصل لـ100 ألف خلال شهر رجب

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك إقبال متزايد من قبل المواطنين المصريين على حجز رحلات العمرة خلال شهر رجب المقبل، والذي يبدأ 23 يناير الجاري، لاسيما خلال فترة إجازات منتصف العام الدراسي.

أسعار برامج العمرة خلال شهر رجب

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا لنسب الحجوزات الحالية فإن جميع المؤشرات تؤكد أن أعداد المعتمرين المصريين خلال شهررجب المقبل قد تصل إلى 100 ألف معتمر.

وأوضح أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رجب المقبل لن تشهد أي زيادة عن أسعار البرامج خلال الفترة الحالية، إذ تبدأ من 28 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الإقتصادية التي يبلغ مدتها 15 يوما.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، على الرغم من أن الشهر الجاري شهد زيادة جديدة في أسعار الفنادق التي سيقيم بها المعتمرين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لن ترفع شركات السياحة أسعار البرامج خلال عمرة شهر رجب المقبل، خاصة أن الشركات المصرية تعاقدت مع الفنادق السعودية، وفقا لأسعارها القديمة قبل الزيادة التي طرأت مؤخرا.

نظام تشغيل العمرة خلال رجب

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار أقرت خطة تشغيل العمرة خلال شهررجب المقبل، إذ سمحت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1920 شركة بتنظيم أي عدد من تأشيرات العمرة دون حد أقصى، لافتا إلى أن الوزارة أوضحت أنه يجرى وضع آلية عمل خاصة للعمرة خلال شهري شعبان ورمضان، بما يتوافق مع السعة الاستيعابية لشركات الطيران الناقلة للمعتمرين.

يشار إلى أن إجازات منتصف العام الدراسي، تشهد زيادة في أعداد المصريين المسافرين لأداء مناسك العمرة.