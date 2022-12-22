غرفة السياحة: 200 ألف مصري أدوا العمرة حتى الآن.. والأسعار مناسبة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي في 5 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 200 ألف معتمر، موضحا أن تلك الأرقام تعتبر جيدة للغاية، بالقياس بأنها سافرت خلال الأشهر الأولى من الموسم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حاليا

300 ألف سافروا للسعودية بتأشيرات غير تأشيرة العمرة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في الوقت الذي سافر فيه نحو 200 ألف مواطن مصرى لأداء العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة، فإن هناك أكثر من 300 ألف آخرين، سافروا للمملكة العربية السعودية عبر تأشيرات غير تأشيرة العمرة واستطاعوا بتلك التأشيرات، آداء المناسك، موضحا أن غالبية الذين سافروا لأداء العمرة عبر تلك التأشيرات استخدموا تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة سواء كانت عائلية أو شخصية أو تجارية.

تأشيرة الزيارة الشخصية

وأوضح أنه على الرغم من أن تأشيرة الزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية يستلزم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة إلا أن عدد تأشيرات الزيارة الشخصية التي حصلت على باركود بوابة العمرة المصرية لم تتعدى الـ 10 آلاف تأشيرة، مطالبا بأنه يجرى الالتزام بقانون البوابة المصرية للعمرة، وعدم السماح بالسفر للمملكة بالنسبة للتأشيرات التي لابد من تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة إلا بوجود باركود البوابة.

تثبيت أسعار برامج العمرة

وأشار إلى أنه على الرغم من الارتفاع الأخير في سعر صرف الريال السعودى مؤخرا، ثبتت غالبية شركات السياحة أسعار برامجها خلال الشهر الجاري، موضحا أن أسعار برنامج العمرة المستوى الاقتصادي، والذي تبلغ مدتها 15 يوما خلال الشهر الجاري، تبدأ من 28 ألف جنيه.

وتابع: «أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة، ستبدأ في الارتفاع بداية من النصف الثاني من الشهر المقبل».