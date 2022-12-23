شركات السياحة: إقبال كبير على رحلات العمرة خلال إجازة نصف العام

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين على حجز رحلات العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي أواخر شهر يناير المقبل لافتا إلى أن شركات السياحة أعلنت عن برامج العمرة الخاصة بها خلال تلك الفترة، موضحا أن الشركات لجأت للعديد من الحلول لتجنب رفع أسعار البرامج خلال إجازات منتصف العام الدراسي والتي تتزامن مع بدء شهر رجب من العام الهجري 1444.

اختيار فنادق بعيدة عن الحرم المكي

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة اتخذت بعض الإجراءات لعدم رفع أسعار برامج العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي منها استئجار فنادق بعيدة عن الحرم المكي بمسافة تتراوح ما بين 1 إلى 2 كيلومتر مربع خاصة أن الضوابط المنظمة للعمرة الصادرة من وزارة السياحة والآثار تسمح بوجود مسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم المكي حتى 3 كيلومتر مربع.

أسعار برامج العمرة

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة خلال إجازات منتصف العام بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 15 يوما ستبدأ من 28 ألف جنيه في الوقت الذي ستبدأ فيه أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم من 45 ألف جنيه، لافتا إلى أن أكثر من 85% من المسافرين للعمرة خلال العام الجاري اختاروا السفر عبر البرامج الاقتصادية خاصة أن أسعارها تتناسب مع الغالبية العظمى من الراغبين في السفر للعمرة.

وكان أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا للعمرة منذ بداية الرحلات أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 200 ألف معتمر، مشيرا إلى أن هناك نحو 300 ألف آخرين سافروا أيضا للمملكة العربية السعودية وأدوا مناسك العمرة ولكن بتأشيرات أخرى غير تأشيرات العمرة.