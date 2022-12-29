غرفة السياحة: اعتماد الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رجب المقبل

أقرت وزارة السياحة الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رجب من العام الهجري 1444 والذي يبدأ يوم 23 يناير المقبل، وقال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نظام عمل العمرة خلال شهر رجب المقبل هو النظام المفتوح في توزيع تأشيرات العمرة بين شركات السياحة المنظمة للرحلات، بحيث تحصل الشركات على أي عدد من التأشيرات دون حد أقصى وذلك استمرارًا لآلية عمل العمرة منذ بداية الموسم الحالي.

وأضاف لـ «الوطن»، أن الوزارة لم تقرر حتى الآن الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان وذلك انتظارا لتحديد السعة الاستيعابية القصوى للنقل من قبل شركات الطيران، لافتا إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أنه سيتم تحديد «كوتة عددية»، لكل شركة سياحة خلال شعبان ورمضان، وتابع: «من المتوقع أن تحصل كل شركة منظمة لرحلات العمرة على 40 تأشيرة عمرة خلال شهر رجب ومثلها في شهر شعبان».

إقبال المصريين على السفر للعمرة

وأوضح وحيد أن إقبال المواطنين على حجز رحلات العمرة خلال شهر رجب جيد جدا حتى الآن، لافتا إلى أن ذروة إقبال المصريين على السفر للعمرة خلال شهر رجب ستكون خلال إجازات منتصف العام الدراسي والتي تبدأ في الـ 10 أيام الأخيرة من شهر يناير المقبل.

ثبات أسعار برامج العمرة خلال شهر رجب

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن غالبية شركات السياحة أعلنت عن أسعار برامج العمرة خلال شهر رجب، موضحا أن أسعار البرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما ستبدأ من 28 ألف جنيه، مشددا على أنه بالرغم من الارتفاع الأخير في سعر صرف الريال السعودي وزيادة أسعار الإقامة بفنادق مكة والمدينة إلا أن الشركات حاولت قدر المستطاع عدم رفع أسعار برامج العمرة على المواطنين.