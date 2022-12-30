غرفة السياحة: نسب إلغاء المواطنين لحجوزات رحلات العمرة لا تتعدى 1%

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 210 ألف معتمرا، لافتا إلى أن أعداد المسافرين للعمرة حاليا متوسطة وستستمر وفقا لهذا المنوال حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل وبدء إجازات منتصف العام الدراسي والتي يقبل خلالها المصريين على السفر لأداء المناسك.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه رغم زيادة أسعار بعض برامج العمرة خلال الأسابيع الماضية بعد الارتفاع الذي طرأ على سعر صرف الريال السعودي وأيضا سعر تذكرة الطيران علاوة عن أسعار فنادق إقامة المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلا أن نسب إلغاء الحاجزين لبرامج العمرة لم تتعدى الـ 1%، لافتا إلى أن تلك النسبة تعتبر عادية ولا تدعو للقلق.

اداء العمرة بتأشيرات الزيارة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين كانت ستتضاعف لولا تعدد تأشيرات السفر للسعودية والتي تسمح لحامليها بأداء مناسك العمرة خاصة تأشيرة الزيارة بأنواعها، موضحا أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الآن بتأشيرات غير تأشيرة العمرة بلغ أكثر من 200 ألف مصري.

إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال رجب

وأوضح وحيد أن أعداد المسافرين للعمرة سيرتفع خلال شهر رجب المقبل والذي سيبدأ يوم 23 يناير المقبل، لافتا إلى أن أعداد المسافرين خلال هذا الشهر لأداء العمرة لن يقل عن 50 ألفا وفقا لأقل التوقعات، مشيرا إلى أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال شهر رجب ستبدأ من 28 ألف جنيه.

يشار إلى أن إحصاءات العمرة أكدت أن أكثر من 85% من المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية الموسم أكتوبر الماضي وحتى الآن اختاروا البرامج الاقتصادية.