إصابة 5 سيدات في سقوط مصعد بأحد المستشفات بالطالبية

أصيبت 5 سيدات، إثر سقوط مصعد أحد المستشفى في الجيزة، أثناء زيارتهم لأقاربهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة، إخطارًا من العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، بتلقيه بلاغا من من نقطة المستشفى، بسقوط المصعد الكهربائي الخاص بالمستشفى وجود مصابين.

سقوط مصعد بـ6 سيدات

وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، بالتوجه إلى مكان الواقعة وتبين من الفحص، أنّه حال استقلال 6 سيدات لمصعد كهربائي بأحد المستشفيات بالجيزة لزيارة ذويهم سقط المصعد من الطابق الأول للطابق الأرضي.

وتسبب ذلك في إصابة 5 منهن، وهن «ك.ع» 56 سنة، ربة منزل مصابة بكدمة في الظهر، والفخذ الأيسر، و«أ.س» 45 سنة، ربة منزل مصابه بكدمة في الظهر، و«ج.م» 51 سنة، ربة منزل دون إصابات، و«ر.ي» 50 سنة، ربة منزل مصابة بكسر في الساق الأيمن، واحتجزت في المستشفى، و«ز.س» 35 سنة، ربة منزل مصابة بكدمة في الظهر والصدر، و«غ.ص» 45 سنة، دون إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.