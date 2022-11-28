ضبط مالك مطبعة بتهمة تزوير محررات رسمية وترويجها في الطالبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تورط مالك مطبعة في الطالبية بالجيزة بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الجامعية وبيعها بمقابل مادى لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل المطبعة المشار إليها، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 10 شهادات جامعية «مُقلدة» منسوبة لإحدى الجامعات الحكومية، وكمبيوتر بمشتملاته، وماكينة تصوير، وطباعة ألوان، وأختام بلاستيكية لشعار الجمهورية «مُقلدة» منسوبة لعدة جهات حكومية وآخر غير مقروء بصمته، 4 أكلاشيهات بلاستيكية تقرأ بصمتهم لعدة جهات مختلفة، كمية كبيرة من الطوابع بعضها مقلّدة، مجموعة من الأوراق البلاستيكية والورقية المستخدمة في تزوير الشهادات الجامعية، فلاشتان محمل عليهما الشهادات والأختام للمحررات المزورة وهارد خارجي، مجموعة من الأدوات والأحبار المستخدمة في عملية التزوير، مبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التربح، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.