إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية في الطالبية

أصيب شخصان بإصابات خطيرة إثر انقلاب دراجة بخارية، كانوا يستقلاها في شارع ترسا دائرة القسم، ونُقلا إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول «م.م» 22 سنة مصاب بكسر بالجمجة ونزيف داخلي، ولا يمكن استجوابه، و«مصطفى.م» 24 سنة، سائق أوبر «سكوتر»، مصاب بكدمه في الرأس والأنف وخلع بالكتف الأيمن.

وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، وبالفحص تبين أنه حال قيام الأول بقيادة دراجة بخارية بصحبة الثاني اختل توازن الاسكوتر، ما أدى إلى انزلاقهما وسقطا، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.