عضو لجنة العفو الرئاسي لقناة الحياة: ساهمنا في الإفراج عن 1200 شاب خلال 2022

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن 2022 كان عاما ثريا فيما يخص العفو الرئاسي.

إعادة الشباب للحياة العامة

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه منذ منتصف أبريل وحتى نهاية 2022 ساهمت لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن أكثر من 1200 شاب، ولم تتوقف اللجنة عن الإفراج عنهم فقط لكن عملت اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لإعادة دمجهم في الحياة العامة.

واستطرد: «حققنا العديد من الخطوات فيما يخص إعادة الدمج والتأهيل أو في ملف العفو الرئاسي ذاته، وحدث هذا في إطار إطلاق الحوار الوطني عام 2022، ومن المنتظر أن نحقق خطوات أكبر في عام 2023 لأننا أصبحنا نعمل بشكل أكثر مؤسسية، وهناك تعاون كبير من كل الجهات المعنية مع اللجنة».