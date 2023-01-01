عضو لجنة العفو الرئاسي: تذليل جميع العقبات أمام المفرج عنهم.. ودمجهم مجتمعيا

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن القائمة الجديدة للمفرج عنهم اليوم شملت 27 شخصا، وبالتالي تجاوز رقم المفرج عنهم الـ1000 شخص، وذلك في إطار الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكبير لعمل اللجنة.

فحص الطلبات بدقة

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، على قناة dmc، أنّ الشكر ممتد للنائب العام ووزير الداخلية على دعمهما جهود اللجنة وقدرتها على الاضطلاع بالمهام المطلوبة بها، موضحًا أنها منذ إعادة تفعيلها في إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، وهي تعمل على قدم وساق في تلقي الحالات وفحصها والتدقيق فيمن تنطبق عليهم المعايير.

وتابع: «نستند إلى معيارين؛ وهما عدم الانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابي وعدم ارتكاب أعمال عنف، ومن ينطبق عليه المعايير يجري وضعه بالقوائم المرسلة لمؤسسة الرئاسة».

التواصل مع المفرج عنهم

وأشار إلى أنّ الجهود الحثيثة لا تتوقف فقط عند الحالات وفحصها، وإنما امتدت وفقا للتوجيهات الرئاسية إلى دمج المفرج عنهم مجتمعيا، وذلك من خلال التواصل معهم والوقوف على مشكلاتهم وتحدياتهم المجتمعية والحياتية والقدرة على السعي تجاه تذليل كل العقبات المتعلقة بهم.