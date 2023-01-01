عضو لجنة العفو الرئاسي لقناة الحياة: الإفراج عن 27 شابا أولى هدايا العام الجديد

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أولى هدايا العام الجديد 2023، إخلاء سبيل 27 من الشباب المحبوسين، وتستكمل الجنة باقي الطلبات المقدمة إليها من أجل خروج المزيد: «جرى الانتهاء من إجراءات خروجهم، وهم في طريقهم إلى منازلهم حاليا».

عبدالعزيز: ساهمنا في الإفراج عن 1200 شاب

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه منذ منتصف أبريل وحتى نهاية 2022، ساهمت لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن أكثر من 1200 شاب، ولم تتوقف اللجنة عن الإفراج عنهم فقط لكن عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على إعادة دمجهم في الحياة العامة.

واستطرد: «حققنا العديد من الخطوات فيما يخص إعادة الدمج والتأهيل أو في ملف العفو الرئاسي ذاته، وحدث هذا في إطار إطلاق الحوار الوطني عام 2022، ومن المنتظر أن نحقق خطوات أكبر في 2023 لأننا أصبحنا نعمل بشكل أكثر مؤسسية، وهناك تعاون كبير من كل الجهات المعنية مع اللجنة».