«إسعاف الإسماعيلية» تتسلم 14 سيارة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تسلمت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، 14 سيارة اسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المخصصة للطوارئ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، إن السيارات ستستهم بشكل كبير في تأمين زيارات المواطنين وأهالي المحافظات المجاورة للإسماعيلية للشواطئ والأندية في فصل الصيف.

وتابع «درويش»، في تصريحات صحفية خلال تفقده للسيارات ورافقه اللواء شريف بشارة محاف الإسماعيلية والدكتور علي حطب مدير صحة الإسماعيلية، أن السيارات ستنتشر في أقرب النقاط للأندية والحدائق والمتنزهات، إضافة لتعديل خطط الإنتشار علي الطرق السريعة والصحراوي.

ويشهد مرفق إسعاف الإسماعيلية طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية لتقليل زمن وصول السيارات إلي مكان الحوادث، بالإضافة إلي الدفع بعدد كبير من السيارات في وقت واحد بالحوادث الكبيرة لنقل كافة المصابين في أسرع وقت.

محافظ الإسماعيلية يتفقد السيارات

وتفقد اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة اصطفاف سيارات الإسعاف الجديدة.

وشهدت جولة محافظ الإسماعيلية تفقد 14 إسعاف مجهزة حديثة موديل عام 2022، مزود بها كافة الإمكانيات من جهاز تنفس صناعي، وغرفة عناية مركزة متطورة ، وجهاز إنعاش قلبي رئوي، وجهاز صدمات ومونيتور، وجهاز رسم قلب.

وخلال الجولة، شاهد المحافظ تنفيذ محاكاة لإنقاذ مصاب، نفذها مسعفو هيئة الإسعاف بالإسماعيلية وتم التعامل طبقا للتعليمات القياسية للإسعاف خلال المدة الزمنية اللازمة باستخدام كافة إمكانيات السيارات الجديدة.