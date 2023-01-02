أول تعليق على تحديد كميات شراء المنتجات من هايبر ماركت بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، صورا من هايبر ماركت شهير في الإسكندرية، عن تحديد كميات المنتجات التي يرغب المواطنون في شراءها، وتمثلت في تحديد زجاجتي لبن فقط وعبوة سمن لكل عميل، الأمر الذي أثار قلق المواطنين.

وقال مصدر مسؤول بالسلسلة الشهيرة في الإسكندرية، إن الصور المتداولة حقيقية، حيث قررت الإدارة تحديد الكميات نظرا لطرح المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق، ما تبعه توجه أصحاب المحلات الصغيرة لشراء المنتجات بكميات كبيرة وأسعار مخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين.

تحديد الكميات لمنع التجار الوسطاء

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحديد الكميات جاء لمنع التجار الوسطاء من شراء تلك المنتجات وبيعها بالغالي.

مصدر بالهايبر ماركت: السلع متوفرة

وأكد أن السلع متوفرة للعملاء بشكل طبيعي، نافيا ما تردد عن وجود عجز في السلع في السوق، مؤكدا أن تحديد الكميات من أجل مصلحة الزبائن لإيجاد ما يرغبونه بدلاً من أخذه من قبل التجار الوسطاء.

لافتة توضيحية عن سبب تحديد الكميات

وحصلت «الوطن» على أول صورة لوضع لافتة جديدة في السلسلة الشهيرة، والتي تشير إلى توافر السلع بشكل طبيعي، مع شرح سبب تحديد المنتجات للجمهور.