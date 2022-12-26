محافظ قنا يفاجئ سوق الصهاريج لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ظهر اليوم، سوق الصهاريج وسط مدينة قنا، بشكل مفاجئ، وذلك لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

توفير السلع الاستراتيجية

واطمأن محافظ قنا خلال الجولة، على توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الأرز والسكر والفول والعدس وكافة أنواع البقوليات، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن واللحوم بجميع أنواعها، مؤكدًا حرص الدولة على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة وعدم المغالاة في الأسعار.

تكثيف الرقابة على الأسواق

ووجه محافظ قنا الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة التموينية على المحال التجارية وتحرير محاضر للتجار غير الملتزمين ووضع أسعار استرشادية على كافة السلع الغذائية بشكل واضح، مؤكدا أنه يتابع على مدار اليوم جولات رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين على كافة منافذ بيع السلع الغذائية بقرى ومدن المحافظة المختلفة، لمجابهة المغالاة من بعض التجار في تسعير السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لاحتكار السلع أو تخزينها.