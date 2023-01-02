إقبال كبير على منافذ بيع السلع الغذائية في قرى ومدن المنوفية

إقبال كبير تشهده منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في محافظة المنوفية، بعد افتتاح منفذين في كل مدينة على مستوى المحافظة، فضلا عن انتشار عشرات المنافذ في الوحدات المحلية والقرى المختلفة، تسهيلا على المواطنين في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

توفير كافة السلع الغذائية

من جانبه كلف محافظ المنوفية، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن، بمتابعة المنافذ على مستوى المحافظة وضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى الاستمرار في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

إقبال كبير على منفذ السلع الغذائية في برهيم

علي صعيد متصل، تفقدت سامية سبع، نائب رئيس مركز ومدينة منوف، منفذ بيع المنتجات الغذائية في برهيم، والذي تم افتتاحه بالتنسيق بين مجلس مدينة منوف وإدارة التموين والتجارة الداخلية بمنوف، ويحتوي على «أرز، سكر، زيت، سمن، ومكرونة»، وشهد المنفذ إقبالا شديدا من عدد كبير من أهالي القرية.

مرور دوري على المعارض

وأكدت الوحدة المحلية بمنوف على متابعة الحالة التموينية، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ التموينية، فضلاً عن المرور الدوري على المعارض لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، والاستمرار في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار ومنع احتكار أو حجب السلع عن المواطنين.