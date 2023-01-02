مصرع سباك سقط من الطابق العاشر في الدقي

لقي سباك مصرعه اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر خلال عمله بأعمال التشطيب في الطابق العاشر، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى القصر العيني.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى القصر العيني، بوفاة المدعو تامر علي، 39 سنة، سباك، ومقيم غي حدائق القبة، إثر ادعاء سقوط من علو بعقار في الدقي.

تفاصيل الواقعة

توفى العامل خلال إسعافه، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين حال قيام المتوفى بأعمال تشطيب بالطابق العاشر بالعقار، وخلال قيامه باستعدال ماسورة الصرف من نافذة المنور، اختل توازنه، ما أدى إلى سقوطه بمنور العقار.

وبسؤال فرد أمن بالعقار، وسؤال شقيق المتوفى، أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أحد بشيء، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.