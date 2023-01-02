عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث على الدائري الأوسطي

شهد الطريق الأوسطي الصحراوي في منطقة حلوان، قبل قليل، حادث سير مروري، تصادم 3 سيارات ما أسفر عن مصرع شخصين تم نقلهم إلى المشرحة لحين الانتهاء من تشريحهم وتسليمهم لذويهم، وإصابة 11 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتي يتماثلوا للشفاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتتولي النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، تصادم 3 سيارات على الطريق الأوسطي الصحراوي في منطقة حلوان ما أسفر عن مصرع شخصين تم نقلهم إلى المشرحة لحين الانتهاء من تشريحهم وتسليمهم لذويهم، وإصابة 11 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتي يتماثلوا للشفاء.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى والجثتين إلى المشرحة، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحطام من على الطريق.

وبعمل التحريات الأولية تبين أن سيارتين ملاكي اصطدما ببعضهما البعض في سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وهو ما أسفر عن وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث، والتحفظ على السيارات.