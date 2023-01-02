مصرع شاب متأثرا بإصابته بحادث تصادم بالغربية.. توفى في عيد ميلاده

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية سجين الكوم، إحدى قرى مركز قطور، بمحافظة الغربية، بعد وفاة أحد شباب القرية، إثر إصابته في حادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها وميكروباص، وذلك أثناء عودته من عمله.

وقال إبراهيم عبد الغفار، أحد أهالي قرية سجين الكوم، إن الحزن يسيطر على أهالي القرية بعد خبر وفاة الشاب السيد فتحي القطوري، ابن قرية سجين، بدائرة مركز قطور، وذلك بعد 53 يوما داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته في حادث تصادم دراجة نارية كان يقودها وسيارة ميكروباص و«توك توك» على طريق «قطور - طنطا» الزراعي.

توفى في يوم مولده

وأضاف لـ«الوطن" أن الشاب الضحية توفي بعد صراع مع المرض ومحاولات علاجه من إصابته التي أفقدته الوعي، ودخل في غيبوبة، مشيرا إلى أنه خضع لعمليات جراحية غير أن كل المحاولات باءت بالفشل، ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وهو يوم عيد ميلاده.

حزن يسيطر على أهالي القرية

وأشار حمزة جمال، أحد شباب القرية، إلى أن الشاب المتوفي يبلغ من العمر 25 عاما، ويتمتع بالصفات والأخلاق الحميدة، وأنه كان يعمل حارس أمن في أحد النوادي بمنطقة طنطا اللوجيستية، معبرا عن حالة الحزن الشديد التي سيطرت على أهالي القرية بعد علمهم بخبر وفاته.

حادث سير

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا بوجود حادث سير على طريق طنطا قطور، الزراعي، بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة مستقل الدراجة النارية ، ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وظل يتلقى العلاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وتم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها