مصرع طفل بصعق كهربائي في منزل أسرته ببني سويف

صرحت جهات التحقيق بمركز سمسطا، جنوب غرب محافظة بني سويف، بدفن جثة طفل لقى مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائى نتيجة عبثه بأسلاك الكهرباء داخل منزل أسرته، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد وصول جثة طفل عمره 4 سنوات إلى مستشفى سمسطا المركزي، بعدما تعرض إلى صعق كهربائى داخل منزل أسرته، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

لا شبهة جنائية

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، إلى أن الطفل المتوفى يدعى «كريم.أ.م»، 4 سنوات، تعرض لصعق كهربائى نتيجة عبثه بالأسلاك داخل منزل الأسرة بقرية التضامن التابعة لدائرة مركز شرطة سمسطا في بني سويف.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب، نتيجة الصعق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وحُرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص، وعقب الإنتهاء من التحريات وتقرير مفتش الصحة المختص تم التصريح بدفن جثة الطفل وتسليمها إلى ذويه.