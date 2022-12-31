متى يصدر العداد مسبق الدفع صوتا مزعجا للمشترك؟.. «الكهرباء» تجيب

كشفت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن عداد الكهرباء مسبق الدفع ينبه المشترك من خلال صوت تنبيه مدمج يشبه المنبه عندما تكون الرصيد على وشك أن ينفد.

يصبح الصوت مزعجًا خاصة في الليل

وقالت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن التنبية يبدأ في مكان علامة 20kWh متبقي، ويصبح مستمرًا وأسرع كلما تابعت استهلاك الكهرباء، وتصبح أعلى الأصوات وأسرعها عندما تنخفض المتبقي عن 5kWh لافتة إلى أنه يمكن أن يصبح الصوت مزعجًا بشكل خاص في الليل لتقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

لمبة تضئ في واجهة العداد

وأشارت إلى أنه توجد بالعداد مسبق الدفع لمبة بيان في واجهة العداد تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار، وتضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

وقالت الشئون الفنية إن حد الإنذار 30 جنيهاً وحد الفصل 20 جنيهات للعدادات الأحادي بينما حد الإنذار 40 جنيهاً وحد الفصل 30 جنيهات للعدادات الثلاثية، ويتم إلإراغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد لتظهر لك القيمة المادية المتاحة التي شحنت به.

وأوضحت أنه في حال فقدان كارت شحن العداد مسبوق الدفع وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد فلا داع للقلق، لأن كل عملية شحن بتسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد، يتم استخراج كارت وعند برمجته تسجل كل بياناتك، وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها.