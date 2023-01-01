6 خطوات للاستعلام عن فاتورة يناير 2023 بـ«الوسطى لتوزيع الكهرباء»

يبدأ مشتركو القري والنجوع والمراكز والمدن الواقعة بنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والباغ عددهم مايقرب من 4 ملايين و50 ألف مشترك بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2023 من خلال الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الشركة لتوفير العديد من الخدمات للمشتركين عبر الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة يناير 2023 بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء رابط عبر الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يمكن للمشتركين الدخول من خلالة للاستعلام بشكل مباشر عن قيمة استهلاك فاتورة يناير 2023 وهو« http://www.meedco.gov.eg/Fatwra1.aspx»

خطوات الاستعلام عن فاتورة يناير 2023 بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وكشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء رابط عبر الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 6 خطوات تمكن المشتركين من الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يناير 2023 كالتالي

** الخطوة الاولي

- قم باختيار القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك).

** الخطوة الثانية

- ثم تقوم باختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

** الخطوة الثالثة

- ثم تكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .

** الخطوة الرابعه

- ثم نقوم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين " فاتورة سابقة " و الرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

** الخطوة الخامسة

- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مره أخرى .

**الخطوة السادسة

- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد .