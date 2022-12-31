«الكهرباء»: هيئة الموارد النووية شاركت في المشروعات القومية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح هيئة المواد النووية في تحقيق العديد من الإنجازات من خلال المساهمة الفاعلة في الكثير من المشروعات القومية فيما يخص دورها المهم في البرنامج النووي المصري السلمي، خاصة دورة الوقود النووي، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت خلال هذة الفترة إنجاز العديد من الخطوات في مجال استكشاف وتعدين واستحلاص الخامات النووية.

استغلال رواسب الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية

وأشارت وزارة الكهرباء في الحصاد السنوي للوزارة إلى أن هيئة المواد النووية أجرت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء، ومعادنها الاقتصادية على الساحل الشمالي بمصر والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، إضافة إلى تنمية مقدرات خام الرمال السوداء من خلال الكشف عن تواجدات جديدة على ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر.

تطهير ميناء دمياط

وقالت الوزارة إن الهيئة ساهمت في تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة غليون اضافة الي تأسيس شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد-ادكو ناتج تكريك بحيرة المنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط.

استخلاص العناصر الأرضية النادرة

وأشارت إلى تأسيس الشراكة بين الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء لمعالجة خام المونازيت الناتج من عمل الشركة واستخلاص العناصر الأرضية النادرة والعناصر النووية مع المشاركة في المشروع القومي تطهير البحيرات المصرية، تقدمت الهيئة بدراسات جدوى استغلال المعادن الاقتصادية بنواتج تكريك البحيرات لافتا إلى أنه يتم الآن بالفعل أعمال تركيز واستغلال المعادن بمناطق بعض البحيرات.

المشاركة في المشروع القومي استصلاح المليون ونصف المليون فدان

وأكدت الوزارة مشاركة الهيئة في تنمية المدن الجديدة من خلال القيام بالدراسات الجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوتقنية ومخرات السيول بالعديد من المدن الجديدة ومنها على سبيل المثال هضبة أسيوط؛ قنا الجديدة؛ مدينة طيبة الجديدة؛ مدينة 15 مايو الجديدة ومدينة رشيد الجديدة وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة الخاصة بهذه المدن، إضافة إلى المشاركة في المشروع القومي استصلاح المليون ونصف المليون فدان من خلال المسح الجيوفيزيائي الجوي للخزان الجوفي بمناطق المشروع لاستكشاف الخزان الجوفي وتحديد سمكه وعمق تواجده واعداد وتقديم قاعدة بيانات بنتائج المسح الاستكشافي الجوي والأرضي للخزان الجوفي بمصر.

تصنيع رقيقة الكترونية بدءاً من خام الكوارتز النقي

قالت الوزارة ان هيئة المواد النووية استطاعت اقتحام مجال تصنيع السيليكون النقي وصولاً إلى السيليكون رُتبة الخلايا الشمسية Solar-grade Si-SOGSi حيث قامت الهيئة وللمرة الأولى بتصنيع رقيقة الكترونية بدءاً من خام الكوارتز النقي.