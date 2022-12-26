أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار متوسطة تصل نسبتها إلى 30%، كما أعلنت الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث تتكون الشبورة المائية مع انتشار للغيوم ونشاط لحركة الرياح وطقس بارد ليلاً، وهو ما حذرت معه الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، تشير التوقعات إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد، رفح، ووسط سيناء» إلى سقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم.

فيما تتعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، ومدن القناة» إلى تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة في الصباح الباكر ولطيف نهارا.

وتشهد محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط» طقسا مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم، وانعدام فرص سقوط الأمطار.

وجاء طقس محافظات مطروح وشمال الصعيد «بني سويف، المنيا، سوهاج، الفيوم»، مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، مع تكون الشبورة المائية لطيف نهارا، كما تشهد جنوب سيناء والبحر الأحمر طقسا لطيفا في الصباح الباكر، معتدل نهارا بارد ليلاً مع نشاط لحركة الرياح.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الثلاثاء جاءت كالآتي:

سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث بلغت 15 درجة، وبلغت أقل درجة حرارة للصغرى في كاترين أيضا 4 درجات، فيما انخفضت درجة الحرارة في الصعيد، حيث سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في الوادي الجديد بمعدل 7 درجات مئوية.

وأكدت الأرصاد أن حركة الأمواج في البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح ارتفاعها من (1.75 : 1.25) متر، بين حركة الأمواج في البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج (2.25 : 1.5) متر.