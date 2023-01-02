مصرع طالبين في طب أسنان جامعة الإسكندرية خلال حادث مروري

لقي طالبان «ف. م»، و«س.ظ»، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية مصرعهما إثر إصابتهما في حادث أليم وقع في الإسكندرية مساء أمس، على الطريق الصحراوي، ما تبعه وفاتهما اليوم.

جامعة الإسكندرية تنعى الطالبين

ونعت أسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، اليوم في بيان، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور لهما بإذن الله، الطالبين، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان.

وتابعت جامعة الإسكندرية في بيانها اليوم: «نسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتهما وزملاءهما الصبر والسلوان».

تفاصيل حادث الإسكندرية

وتعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بحادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبى ووجود وفيات ومصابين فى مدخل منطقة عبد القادر التابعة لحى العامرية غرب.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية بقسم العامرية اول وقوات الدفاع المدنى وحى العامرية أول، إلى محل الواقعة وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارتين، حيث جرى نقل المصابين الذين كان من ضمنهم كلا الطالبين إلى مستشفى العامرية واللذين توفيا اليوم، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.