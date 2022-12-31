«السفيرة عزيزة» يستعرض قصة إنشاء فرقة «أوكوردونالا»

قال رفيق جمال، عضو فرقة «أوكوردونالا»، إن الفرقة بدأت منذ عام حينما التقى أعضاؤها في مسرح الهناجر خلال تقديمهم مقاطع موسيقية في مسرح الهناجر، «اتجمعنا وبدأنا نعزف في الأوبرا ولقينا الناس بتجشعنا ومهتمين يسمعونا».

البداية في استديو صغير

تابع جمال، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، «أحمد صديقي انضم للفريق، وبدأنا في استيديو صغير، واتمرنا كتير وقدمنا قائمة موسيقى جديدة ومتنوعة غير الموسيقى التقليدية».

توزيعات موسيقية جديدة

واستكمل «عندنا توزيعات موسيقية جديدة بنذاكرها ونعرضها، وسمينا الفريق أوكوردونالا عشان يكون اسم مميز له علاقة بالآلة الموسيقية اللى بتشغل بيها، وزميلنا بيعزف بالجيتار لأنه بيحبه ومهتم به من زمان».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية، التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.