حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالوايلي 4 أيام

«شوية كلام بينا اتحول لخناقة.. محستش غير وهما بيشدوني من عليه».. أقوال المتهم بقتل شاب في الوايلي، أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا بمقتل شاب في مشاجرة، وبالفحص تبين أنه يدعى «محمود. أ» 28 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر أسفرعن وفاته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تبين أن سبب الواقعة مشادة كلامية بين المجني عليه، وأحد الأشخاص تطورت إلى التشابك بالأيدي أخرج فيها المتهم سلاح أبيض «سكين»، وسدد طعنة نافذة بالصدر، أدت إلى وفاته، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص بالآتي: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».