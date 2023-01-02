نوة رأس السنة تصل إلى ذروتها في مطروح والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

سقطت أمطار رعدية غزيرة على المناطق الواقعة غرب مدينة مرسى مطروح في مركز ومدينة السلوم والقرى المجاورة في بقبق وأبو زريبة وفي مركز ومدينة سيدي براني والقرى التابعة له في شماس والزويدة وأبو سطيل والشبكات وأبو غليلة وأبو مرزوق والفاخري والظافر وأبو مزهود والقطراني وامتدت شرقا حتى النجيلة والمتاني والزغيرات والنصر والشولحي حتى مدينة مرسى مطروح في نوة رأس السنة.

فرحة أهالي مطروح بالأمطار

وحول حالة الطقس عبر أهالي سيدي براني والسلوم عن فرحتهم حسب الشيخ كريم المعبدي لـ«الوطن» بسقوط أمطار شديدة مع بدء ملء الآبار لتخزينها في القرى والنجوع والاستفادة منها في الزراعة وسقيا المواشي والشرب، خلال الفترة الحالية والمقبلة.

رفع حالة الطوارئ بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أماكن سقوط الأمطار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم الاستقرار، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

إزالة المياه من الطرق

وتابع محافظ مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح- الإسكندرية، ومطروح- السلوم، براني وسيدي الرحمن، وذلك بعد تعرض بعض مدن محافظة مطروح، لسقوط أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية مع كل الجهات المختصة، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.