حالة الطقس غدا.. بارد صباحا على القاهرة ومعتدل على جنوب الصعيد

طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلًا للبرودة خلال النهار، على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية للبلاد ووشمال سيناء، وطقس لطيف ومعتدل على جنوب البلاد، وذلك وفقًا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية في حالة الطقس غدًا.

حالة الطقس غدًا

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، وجود أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وذلك علي فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا وذلك على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تمتد خلال ساعات المساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17