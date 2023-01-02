تفاصيل 7 ساعات لمحافظ بني سويف بقرية سدس.. تفقد مشروعات حياة كريمة

على مدار 7 ساعات كاملة قضاها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، داخل قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ما بين تفقد لمشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقد عددا من المبادرات والأنشطة الثقافية والرياضة والمجتمعية، حتى عقد جلسة حوارية مع أهالي القرية عن مفهوم الانتماء والمواطنة والاستماع إلى الشكاوى والمقترحات.

وأبدى محافظ بني سويف سعادته خلال زيارته قرية سدس ضمن يوم القرية قائلا خلال اللقاء الحواري: أنا مكمل معاكم لحد الآخر ومش عاوز أمشي وهسمعكم واحد واحد، وانتم عارفين زرتكم أكثر من مرة وبطول».

محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية سدس

البداية كانت بتفقد محافظ بني سويف سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الخدمي بالقرية على مساحة 560 مترا، ويشمل مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري، وقد بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100% فيما يتم حالياً تأهيل وتدريب العاملين لنقلهم إليه وتشغيله، ومشروع إحلال وتجديد وحدة سدس الصحية، وإحلال وتجديد نقطة الإطفاء بالوحدة المحلية.

محافظ بني سويف يجري حوارا مفتوحا مع أهالي سدس

وشهد محافظ بني سويف جلسات الصالون الثقافي الذي أقيم ضمن فعاليات «يوم القرية» الذي نظمته المحافظة بمركز شباب سدس، وذلك بحضور عاصم سلامة وبلال حبش نائبى المحافظ، حيث تضمنت فعاليات الصالون جلسة حوارية عن قضية «المواطنة والانتماء» بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز وتنمية الوعي وفكر وثقافة الشباب والمواطنين وإبراز مجهودات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل.

فيما تناولت الجلسة الثانية «جلسة نقاشية» تضمنت فتح باب الحوار مع الأهالي للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات، ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

معارض السلع والمبادرات والقوافل والأنشطة التوعوية والفقرات الفنية والرياضية

كما تفقد محافظ بنى سويف مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات والعروض الفنية والندوات التوعوية، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات يوم القرية بمجلس قروي سدس مركز ببا، ونظمته المحافظة بالتعاون مع عدد من المديريات والقطاعات الخدمية والحيوية والمجالس القومية المتخصصة ، والتي استضافها مركز الشباب والمدرسة الإعدادية بنين بالقرية.

وشملت الفقرات عروضا فنية وثقافية وورش عمل فنية وفقرات موسيقية وغنائية للطلاب، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدمتها فرقة الموسيقى العربية والثانية فقرة فنون شعبية لذوي الهمم، وندوة عن التنمية ومواجهة الاحتكار، كذلك إقامة معرض لتوفير السلع الغذائية والتموينية وشادر لبيع اللحوم بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.