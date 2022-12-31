محافظ بني سويف يفتتح مشروع إعمار 150 منزلا في قرى مركز الواسطى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مشروع إعادة إعمار 3 قرى بمركز الواسطى، ضمن المرحلة الثانية من البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان وشركة المراسم الدولية، والذي نفذته الجمعية ضمن خطتها لتطوير القرى وتحسين بيئة السكن فيها، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة حياة كريمة.

محافظ بني سويف يتفقد المنازل المطورة

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددا من المنازل بقرية الديابية التي شهدت مراسم افتتاح المشروع، إذ تضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل المنازل، من حيث تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، حيث بلغ إجمالي المنازل المطورة 150 منزلا بواقع 70 منزلا بقرية الميمون، و30 منزلا بقرية صفط الشرقية، و50 منزلاً بقرى كوم إدريجة وإدريجة والديابية.

رضا المواطن الهدف الرئيس لمجهودات الحكومة

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة بمشاركة الأهالي فرحتهم بمنازلهم الجديدة، مشيرا إلى أن سعادة ورضا المواطن هي الهدف الرئيس لمجهودات الحكومة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز، وهي النهج الذي دعا إليه الرئيس السيسي لتكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، لافتا إلى أهمية الدور الذي تلعبه جمعية الأورمان في تطوير وتحسين الخدمات والمرافق بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية في سبيل دعم وتنمية القرى الأشد احتياجا فى محافظات الجمهورية.

دعم وتنمية القرى الأشد احتياجا

فيما أكد اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية ترحب بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية في سبيل دعم وتنمية القرى الأشد احتياجا في محافظات الجمهورية بصفة عامة ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن التعاون الجديد والهادف إلى تنمية القرى الأكثر احتياجا يأتي في إطار مشروع الأورمان الرائد لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء في هذا المجال لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا في أفضل صورة ممكنة.

بروتوكول تعاون بين الأورمان والمراسم الدولية

من جانبه أوضح محمد الزلقي، المستشار القانوني لشركة المراسم الدولية، أن افتتاح اليوم يعتبر إحدى ثمار البروتوكول المبرم مع الأورمان ضمن المرحلة الثانية من البروتوكول، حيث سبق وأن تم إعمار وتأهيل 135 منزلاً بالمرحلة الأولى، وتم تسليمها وافتتاحها في أغسطس الماضي، ليصل إجمالي المرحلتين إلى 285 منزلا، وذلك في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصاً منها على الاضطلاع بدورها الدائم لخدمة المجتمع بتوجيه تبرعاتها ومساهماتها لصالح العديد من الجهات الخيرية غير الهادفة للربح.