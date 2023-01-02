«رشا» و«لوما» أصوات مصرية تألقت في عالم الرسوم المتحركة

قالت رشا عبدالله، أستاذ بكلية الإعلام ومؤدية دوبلاج، إن التمثيل كان بعيد تماما عن ذهنها لكنها جربت الغناء في أحد الاستديوهات.

رشا بدأت الدوبلاج بالصدفة

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc، أن أحد الأشخاص أعطاها جملتين وطلب منها أداءها بصوت رفيع، «وبعدها بأسبوعين حد كلمني وقالي مبروك أنت اتقبلتي في الغنا، وبقيتي صوت زيزي في مسلسل بطوط من إنتاج ديزني»، مؤكدة أنه أمر لم تخطط له، بل جاء مصادفة.

لوما تحدت الواقع

فيما أوضحت لوما صبري، أنها كانت تغني في الأوبرا، «اتربيت على سبيس تون من صغري، وكان الكارتون والدوبلاج شبه هوس لدي، وغنيت في الكورال، وكان فيه بنوتة من نفس سني تعمل في ديزني، ووالدتها أخبرت والدتي أن الشركة عاملة كاستينج، وكان عندي رهبة من البداية وبعدين بدأت آخد أدوار صغيرة للغاية، ثم أخدت الموضوع تحدي، وتدربت واتفرجت أكتر وبقيت بشوف الدنيا، والدوبلاج بيتعمل إزاي وأخدت أدوار أكبر بعد ذلك».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.