نقيب المهندسين يشكل لجنة للتفاوض مع المالية والضرائب بشأن التسجيل الإلكتروني

قرر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تشكيل لجنة للتفاوض مع وزير المالية ومصلحة الضرائب، بشأن فرض التسجيل في المنظومة الإلكترونية على المهندسين، ومزاولة المهن الحرة.

نقابة المهندسين

وبحسب قرار نقيب المهندسين، جرى تشكيل اللجنة من الآتي أسمائهم:

- الدكتور حماد عبدالله حماد – رئيس شعبة غزل ونسيج رئيسا.

- المهندس محمد ناصر حسين – أمين الصندوق عضوا.

- الدكتور هشام عرفات.. عضوا.

- الدكتور سعد الجيوشي عضوا.

- الدكتور محمد عبد الغني عضوا.

- المهندس إيهاب منصور عضوا.

- المهندسة مها عبد الناصر عضوا.

- المهندس يحيى الزيني عضوا.

- المهندس فادي البغيلي عضوا.

المنظومة الإلكترونية

وتابع بيان نقابة المهندسن، أن ذلك يأتي وفقا لبيان النقابة الصادر في 11/12/2022، والدعوى القضائية المُقامة من النقابة ضد وزارة المالية ومصلحة الضرائب، واللجنة لها كل صلاحيات النقابة للتفاوض لصالح المهندسين والاستعانة بمن تراه لصالح العمل.