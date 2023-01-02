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نقيب المهندسين يشكل لجنة للتفاوض مع المالية والضرائب بشأن التسجيل الإلكتروني

كتب:

أحمد البهنساوى
07:02 م | الإثنين 02 يناير 2023
طارق النبراوي نقيب المهندسين - أرشيفية

طارق النبراوي نقيب المهندسين - أرشيفية

قرر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تشكيل لجنة للتفاوض مع وزير المالية ومصلحة الضرائب، بشأن فرض التسجيل في المنظومة الإلكترونية على المهندسين، ومزاولة المهن الحرة.

نقابة المهندسين

وبحسب قرار نقيب المهندسين، جرى تشكيل اللجنة من الآتي أسمائهم: 

- الدكتور حماد عبدالله حماد – رئيس شعبة غزل ونسيج رئيسا.

- المهندس محمد ناصر حسين – أمين الصندوق عضوا.

- الدكتور هشام عرفات.. عضوا.

- الدكتور سعد الجيوشي عضوا.

- الدكتور محمد عبد الغني عضوا.

- المهندس إيهاب منصور عضوا.

- المهندسة مها عبد الناصر عضوا.

- المهندس يحيى الزيني عضوا.

- المهندس فادي البغيلي عضوا.

المنظومة الإلكترونية

وتابع بيان نقابة المهندسن، أن ذلك يأتي وفقا لبيان النقابة الصادر في 11/12/2022، والدعوى القضائية المُقامة من النقابة ضد وزارة المالية ومصلحة الضرائب، واللجنة لها كل صلاحيات النقابة للتفاوض لصالح المهندسين والاستعانة بمن تراه لصالح العمل.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.