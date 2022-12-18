«المهندسين» تطلق الموسم الثاني لدوري كرة القدم لأعضاء النقابة

أعلنت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين، انطلاق الموسم الثاني لدوري المهندسين لكرة القدم بشكله الجديد، حيث قال المهندس أحمد صبري، رئيس اللجنة والمتحدث الإعلامي للنقابة، إنّ التقديم لتسجيل الفرق المشاركة بالدوري يبدأ من 17 ديسمبر 2022 حتى 5 يناير 2023، ويتم التقديم في جميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأضاف صبري، أنّ المنافسات تقام على 3 مراحل، الأولى على مستوى النقابات الفرعية، والفائز الأول ينتقل للمنافسة في المرحلة الثانية وهي مرحلة الإقليم، والفائز بهاي تأهل للتنافس في المرحلة النهائية لإعلان الفائزين بدوري المهندسين في نسخته الأحدث.

شروط الاشتراك في دوري المهندسين

وعن الشروط العامة للاشتراك في دوري المهندسين، فهي كما يلي:

1. سن اللاعب لا يتجاوز 40 عاما.

2. عدد اللاعبين بالفريق 10.

3. يسمح لكل فريق بتسجيل 3 لاعبين من طلاب كلية الهندسة

4. تعيين مدير إداري ومدير فني لكل فريق، على أن يكون إجمالي الفريق 12 عضوا «10 لاعبين ومديرين».

5. لا يحق للاعب الواحد الاشتراك في أكثر من فريق، وحال تسجيل اللاعب في فريقين يتم إلغاء نتيجة الفريق واستبعاده من المسابقة.

6. يسمح للفريق الصاعد من مرحلة تصفيات النقابات الفرعية، إلى مرحلة تصفيات الإقليم، باستبدال 3 من اللاعبين المسجلين في البطولة.

7. يلتزم كل فريق بارتداء زي موحد طوال مباريات البطولة والأرقام من 1 لـ10.

8. بعد انتهاء المسابقة والتصفيات النهائية وإعلان الفريق الفائز ممثلا عن الإقليم، الذي يشارك في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، يحق للفريق استبدال 3 لاعبين.

9. القوانين المنظمة للدوري هي قوانين كرة القدم الخماسية.

10. مدة المبارة 30 دقيقة مقسّمة على شوطين، يتخلل كل شوط وقت مستقطع لكل فريق، ووقت الراحة بين الشوطين 5 دقائق.