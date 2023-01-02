1,9 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بـ«جمارك الدخيلة» في ديسمبر

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة أن إجمالي الضرائب الورسوم الجمركية المحصلة في شهر ديسمبر بلغت 1,9 مليار جنيها على الشهادات الجمركية الوارد النهائية والصادر والزيادة فى الوزن.

الإفراج عن مشمول 5893 شهادة جمركية

وأوضحت أن الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك لدخيلة قد أفرجت عن مشمول 5893 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر ديسمبر 2022 وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد

وكشف البيان الصادر من الإدراة المركزية أن الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد قد بلغت 314 مليونا و222 ألف جنيه ، وبلغت ضرائب القيمة المضافة نحو1 مليار و259 مليونا و567 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 367 مليونا و626 ألف جنيه.

وأوضح البيان أنه خلال شهر ديسمبر 2022 تم تصدير مشمول 2881 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها ( ألومنيوم ، مواد غذائية، استانلس، رخام ، منتجات أخرى) بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات و707 ملايين و341 ألف جنيه وتم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ بنحو 211 ألف جنيه.

كما حصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 522 بيانا جمركيا بمبلغ 2 مليون و 469 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر ديسمبر 2022 نحو 1 مليار و942 مليون و31 ألف جنيه.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين.