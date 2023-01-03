«توفير الدواء» مبادرة «هناء» لتخفيف العبء المادي والجسدي عن مرضى السرطان

شاهدت عناء مرضى السرطان في الحصول على الدواء الخاص بهم، فضلا عن التكلفة الباهظة لهذا الدواء، لذلك دشنت ابنة محافظة بني سويف مبادرتها «توفير الدواء» لمساعدة المرضى في توفير الأدوية وتخفيف العبء المادي عليهم، على مستوى محافظات الجمهورية، وهو ما نال إعجاب الكثيرين وبدأ التوافد عليها مبادرتها منذ انطلاقها قبل 24 ساعة.

مبادرة لتوفير علاج مرضى السرطان

«هدفي أساعد الناس في توفير أدوية مرضى السرطان بأسعار مخفضة، خاصة أن أدوية هذا المرض غير متوفرة بشكل كبير وأسعارها مرتفعة جدا» حسب ما روته الدكتورة هناء محمد خلال حديثها مع «الوطن»، فهي تخرجت فيه كل الصيدلة وتدير صيدليتها الخاصة، فضلا عن إطلاقها تطبيق مجاني منذ عامين «هتلاقي دواك» لتوفير العلاج اللازم للمرضى.

مساعدة مرضى السرطان

تطبيق «هتلاقي دواك» كان العامل الأول في إطلاق هذه المبادرة، وذلك بعدما ساعد «هناء» في تكوين قاعدة بيانات شاملة لمعظم الصيدليات على مستوى الجمهورية التي يتوفر بها أدوية السرطان، «حبيت أساعد مرضى السرطان بشكل مباشر، ونظرًا للظروف الحالية، وأكون سببا في مساعدة الناس وتخفيف العبء عنهم، خاصة إن دا شغلي بطبيعة الأمر، وأنا عندي الإمكانية اللي تساعدني إني أعمل ده، فحبيت استغلها بشكل ينفع الناس» كذا عبرت الدكتورة هناء.

الهدف الأساسي من إطلاق المبادرة

الهدف الأساسي من إطلاق المبادرة هو تخفيف العبء المادي والمجهود البدني على مرضى السرطان وخاصة أنه يتم شحن هذه الأدوية على مستوى المحافظات حتى تصل للمريض، وبعد حوالي 24 ساعة من إطلاق الصيدلانية لمبادرتها، كانت قد تمكنت من مساعدة عدد ليس بالقليل من الحالات على مستوى عدد مختلف من محافظات الجمهورية، كما أنها تتمنى أن يشترك في المبادرة أكبر عدد من الصيادلة ويتم ترشيح الأدوية المتوفرة لديهم، حتى نستطيع توفيره لمرضى السرطان.