مبادرة «شباب السعادة» تدعم الأطفال مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر  

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، مبادرة «شباب السعادة»، والتي تضم فتيات من مختلف محافظات الصعيد، لدعم الأطفال المرضى بالمستشفى والترويح عنهم خلال رحلة علاجهم.

وتسابق أعضاء المبادرة في إسعاد الأطفال المرضى، وعمل فقرات ترفيهية وفنية وتقليد الفنانين والغناء معهم بجانب توزيع الهدايا والألعاب، والتحدث مع الأهالي والمرافقين للمرضي وتوعيتهم بأهمية رفع الحالة النفسية للمرضى والتي تساعد على سرعة شفاء المرضي.

تحسين الحالة النفسية

وأكد الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذى لمستشفيات شفاء الأورمان، أن تلك النوعيات من المبادرات لها دور كبير في تحسين الحالة النفسية لدى الأطفال من مرضى الأورام، ونشر البهجة والسرور أثناء تلقيهم العلاج، وينعكس ذلك على رحلتهم طوال فترة العلاج.

من جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى ينسق دائما مع مؤسسات المجتمع المدنى وتستقبل جميع المبادرات ، مثمنا دورها الكبير في دعم الأطفال المرضى، وتأثير ذلك على حالتهم النفسية والمعنوية طوال فترة العلاج، مؤكدا أن المستشفى تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الأجهزة العالمية التى تساهم فى تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، بجانب تحقيق المزيد من النجاحات التي حققتها طوال الفترة الماضية والحفاظ عليها.